FIFA 22 Global Series: Token für SBCs erhalten

Gefühlt versuchen sich immer mehr Spieler und auch Streamer in FIFA an einem sogenannten Free-to-Play-Account, in dem sie sich ohne reales Geld das bestmögliche Ultimate Team aufbauen. Ohne gekaufte Packs ist das oftmals ein sehr schwieriges und langwieriges Unterfangen. Für Fans, die am Wochenende etwas Zeit neben der Weekend League aufbringen können, wird es auch in FIFA 22 wieder eine Möglichkeit geben, sich Packs zu verdienen: Die FIFA 22 Global Series.