FIFA 22: ManCity-Star wird aus Spiel entfernt

Die Karriere des 27-Jährigen hat damit einen traurigen Tiefpunkt erreicht. Nachdem er bei Olympique Marseille und der AS Monaco für Aufsehen gesorgt hatte, wechselte er für knapp 58 Millionen Euro zu Manchester City. Durch mehrere Verletzungen kam er bei den Cityzens nie so richtig zum Zug. Die schweren Vorwürfe gegen ihn werfen den Franzosen völlig aus der Bahn. Ende Januar steht schließlich der Prozess gegen Mendy an – dabei wird über seine Schuld, aber auch über seine Zukunft entschieden.