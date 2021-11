EA SPORTS – Verhältnismäßigkeit, it`s not in the game.

Was ist denn nun schon wieder passiert? Fehler Nummer 46 in FIFA 22? Nun, ein Fehler ist es nicht. Ja, es basiert auf einem Fehler: Es gibt aktuell eine SBC bei der man eine zufällige untauschbare Baby-Icon bekommt. Für diejenigen, die sich mit FIFA nicht so auskennen und sich nun fragen was Baby-Icons sind; es sind keine Bilder der niedlichsten Babys der Welt (An die Eltern: Ja, Euer Baby wäre natürlich auf jeden Fall dabei – bevor es eigentlich in eine Rangliste der intelligentesten Kleinkinder gehört), sondern es ist die vom Rating her kleinste Karte einer Ikone des Weltfußballs. Zurück zu der SBC; diese gibt es jedenfalls und es wurde seitens EA SPORTS ein Fehler gemacht. Man konnte auch die mittlere Version einer dieser Ikonen bekommen. Ein angenehmer Fehler. Ist doch bis auf wenige Ausnahmen wie bspw. Eusebio eine mittlere Icon stärker. Fehler und EA sind gute Bekannte.