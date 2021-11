FIFA 22: Black Friday Promo verspricht Knaller-Karten

EA Sports scheint den Hype allerdings so lange wie möglich am Leben erhalten zu wollen, sodass dieses Team nur das erste von insgesamt zwei „Best-of-Totw“ sein wird. Schenkt man den Gerüchten in den sozialen Netzwerken Glauben, so wird der nächste Schwung u.a. die IFs von Neymar, Sadio Mane und Joshua Kimmich enthalten.