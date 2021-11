FIFA 22: Die dunkle Seite des eSports

Die Elite-Division wurde zum Release des neuen Ablegers in FUT integriert und dient exklusiv als Möglichkeit, um sich für die Global Series zu qualifizieren. In den Vorjahren legte EA Sports den Fokus dagegen primär auf die Weekend League. In FIFA 21 konnten beispielsweise all jene an den Online-Qualifiern partizipieren, die sich zu Beginn des Release-Zyklus mit mindestens 27 Siegen aus 30 Spielen in FUT Champions verifiziert haben. Dies ermöglichte auch vielen ambitionierten Talenten den Sprung in die nächste Stage.