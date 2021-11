FIFA 22: Die neue META - Profispieler schildern ihre Eindrücke

In FIFA 19 führte EA Sports das Abschlusstiming als neue Mechanik ein. In dem damaligen Ableger der Reihe galt das Feature als essenziell für den Torerfolg. Ein gutes Timing beim Torschuss sorgte sowohl im Strafraum, als auch außerhalb des Sechzehners für eine deutlich höhere Erfolgsquote. In den folgenden Teilen rückte es dann aufgrund der veränderten META wieder in den Hintergrund. Doch in FIFA 22 feiert die Tastenkombination ihr Comeback.