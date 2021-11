FIFA 22: EA gibt Qualifier Restrictions bekannt

Aufgrund der geringen Anzahl an Turnieren ist es essenziell, von Anfang an Leistung zu zeigen, um sich in eine gute Ausgangslage für die kommenden großen Events zu bringen. Abgesehen vom eigenen Skill und etwas Spielglück nimmt auch das eigene Team eine zentrale Rolle ein. Die Qualität der eigenen Karten kann in einem engen Match die entscheidenden Prozentpunkte ausmachen und so über Sieg und Niederlage entscheiden.