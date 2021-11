FIFA 22 Player of the Month: Salah erobert die Premier League

Fünf Tore, vier Vorlagen und eine Menge im Regen stehen gelassener Verteidiger: Mohamed Salah vom FC Liverpool hat sich den Titel Player of the Month im Oktober mehr als verdient. Die fußballerischen Leistungen des Ägypters im echten Leben erkennt Publisher EA auch virtuell an und veröffentlicht eine POTM-Spezialkarte mit verbesserten Stats in FIFA 22. Wie auch bei allen anderen Player of the Month Spielern sind die Fußballer für einige Zeit als SBC erhältlich. Die Aufgaben für Mohamed Salah könnt ihr noch bis zum 10. Dezember 2021 abschließen.