FIFA 22: Von Draxler bis R9 - Das sind die Geheimwaffen der Pros

In diesem Jahr sind auch Steilpässe ein Mittel, um gegnerische Defensiven zu knacken, was dazu führt, dass die Wichtigkeit eines hohen Passwertes mehr in den Vordergrund gerückt ist. Die POTM-Karte von Nkunku, die vor kurzem erschienen ist, vereint einen Großteil der Anforderungen. Als Franzose lässt er sich zudem gut integrieren. Ebenfalls ein Spieler des Monats und äußerst beliebt, wenn es um die finale Version eines Qualifier-Team geht, ist die 86-Variante von Fofana. Der Vorteil hier ist die Liga. Er steht bei einem Klub unter Vertrag der genauso wie die Stars von PSG in der Ligue 1 beheimatet ist.