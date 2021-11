Zweites Live-Tuning-Update in FIFA 22 optimiert Gameplay

Erinnert man sich an vergangene Jahre zurück, wurde so ziemlich jedes FIFA von nervigen Spielelementen geplagt, die auch extrem negativ von der Community aufgenommen wurden. FIFA 22 ist in dieser Hinsicht auch kein positives Beispiel. Normalerweise reagiert EA relativ schnell in Form von Title Updates. Jetzt gibt es zusätzlich die Live-Tuning-Updates. Aber worin liegt eigentlich der Unterschied?