FIFA 22: Das größte Problem der Virtuellen Bundesliga

Schon in der Vergangenheit sorgten ähnliche Team-Unterschiede für Unmut bei den Zockern. So waren in früheren Teilen die Skill- sowie Weak-Foot-Sterne nicht angeglichen. In FIFA 20 bedeutete das beispielsweise, dass der VfL Wolfsburg mit Joao Victor einen echten Gamechanger in vorderster Linie hatte, der aufgrund seiner Beidfüßigkeit - fünf Sterne auf dem schwachen Fuß - exakt der damaligen Meta entsprach.