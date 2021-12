FIFA 22: Eligella Xmas Cup - Alle Infos zum FIFA-Event des Jahres

Weitere große Namen wie der Engländer Donovan „Tekkz“ Hunt oder die besonders in diesem Jahr sehr stark aufspielenden Israelis Roee „NOM_Feldmann“ Feldman und sein Teamkollege Yuval „Yuval23x“ Beli, der am Wochenende die Frankfurt Open der Global Series gewinnen konnte, treten ebenfalls in der Hansestadt an. Die beiden zählen zudem zu den acht Spielern, die sich erst über einen der vier Qualifier für die Endrunde qualifizieren mussten. Die 24 weiteren Plätze wurden von Elias persönlich bestimmt.