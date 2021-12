FIFA 22: Icon Swaps - Das ist die beste Taktik

Mit dem ersten Schwung hat EA Sports insgesamt neun Token veröffentlicht. Drei davon können über den extra inkludierten Freundschaftsspiel-Modus „Eine Liga“ freigeschaltet werden. Hier gilt es auf die nötige Anzahl an Erstbesitzer-Karten zu achten. Ein Trick, um schneller an die Online-Token zu gelangen, existiert nur bedingt, da Nummer vier zwingend in der Weekend League erspielt werden muss. In den Friendlys haben sich jedoch weite Teile der Community seit Jahren auf eine inoffizielle Regel geeinigt - Golden Goal.