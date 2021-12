FIFA 22: Jungs aus der zweiten Reihe rocken VBL Open

Die Qualifikanten des Premieren-Monats stehen mittlerweile fest. Wer über 60 Partien hinweg die beste Performance geliefert hat, kann sich nun zurücklehnen und in Ruhe beobachten, was die Konkurrenz so treibt. Einer der prominentesten Namen, der auf der Liste auftaucht, ist „Deos“. Der 20-Jährige stellte seine Qualitäten bereits in der Vergangenheit für die eSports-Abteilung von Schalke 04 unter Beweis. Aktuell steht er jedoch nirgends unter Vertrag.