FIFA 22: Weekend League Ränge & Belohnungen Update

Zunächst mal wird das Qualifikationssystem angepasst. Man braucht jetzt nur noch 1.250 Punkte, um in den Weekend League Play-Offs antreten zu dürfen. In den Play-Offs selbst haben die Spieler fortan ein Spiel mehr und brauchen statt 24 nur noch 20 Punkte. Damit sollte die Qualifikation für FUT Champions deutlich leichter sein in Zukunft. Diese Änderungen gehen am Donnerstag, den 23. Dezember, um 9:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Beginn von FUT Season 3 an den Start.