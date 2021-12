FIFA 22: TOTGS-Event mit Leroy Sané und Lukas Nmecha

Die Gruppenphasen der Champions League, Europa League und Conference League sind beinahe vorbei, viele Entscheidungen sind gefallen und nur noch ein Spieltag muss ausgetragen werden. In den vergangenen Monaten haben sich in den europäischen Wettbewerben einige Fußballer mit besonders guten Leistungen in den Vordergrund gespielt, welche jetzt auch von EA Sports in Form des TOTGS-Events in FIFA 22 gewürdigt werden. Einige richtig starke Karten sind in das Spiel gekommen.