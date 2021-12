Headliners soll das nächste Event in FIFA 22 sein

Headliners sind Spezialkarten, die beispielsweise auch schon in FIFA 21 von Publisher EA veröffentlicht wurden. Ähnlich wie beim Road to the Knockouts Event oder den Ones to Watch Spielern, handelt es sich auch hierbei um dynamische Objekte. Werden die Fußballer aufgrund ihrer guten Leistung im echten Leben in das Team of the Week berufen, werden auch die Werte ihrer Headliner-Versionen verbessert.