Neues FIFA Ultimate Team Icon: Alfredo di Stéfano

Di Stéfano war der einzige Gewinner in der Geschichte des Fußballs, der 1989 den Super Ballón d‘Or erhielt. Der zeichnete ihn als den besten europäischen Spieler der letzten dreißig Jahre aus. Zusätzlich durfte der Goalgetter 1957 und 1959 zwei Mal den Ballón d‘Or in den Händen halten. Mit einer atemberaubenden Quote von 267 Toren in 348 Spielen erreichte Alfredo di Stéfano auch den vierten Platz im Jahrhundertranking der besten Spieler der FIFA.