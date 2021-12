Winter Wildcards in FIFA 22 Runde zwei

Weihnachten steht vor der Tür und in der Gaming-Welt wird das natürlich standesgemäß zelebriert. In FIFA 22 ist im Moment das Winter Wildcards Event in vollem Gang. Bereits am 17.12.2021 ist die Promo mit dem ersten Team gestartet. Mit von der Partie waren schon einige starke Fußballer, wie beispielsweise Neymar Jr., Paul Pogba oder Kingsley Coman.