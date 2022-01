FIFA 22: Ex-Champion dominiert VBL Open

Die Mühen werden mit einem Platz in nächsten Stage belohnt. Während im November noch deutlich weniger große Namen ein Ticket lösen konnten, zeigt der vergangene Monat bereits, wohin die Reise gehen wird. Das Niveau in den Online-Matches der VBL Open nimmt stetig zu. Doch Qualität setzt sich am Ende durch. Ein Blick auf die Liste der besten Spieler verdeutlicht diese These.