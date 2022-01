FIFA 22: TOTY Hype - Das sind die Favoriten

Der Keeper nimmt eine besondere Rolle im Rahmen der TOTY-Wahl ein. Im Gegensatz zu jeder anderen Position kann es hier nur ein Profi in die Startformation schaffen. Klassischer Weise tritt das „Team of the Year“ immer in einer 4-3-3-Formation an. Dies hat zur Folge, dass pro Reihe jeweils für mindestens drei Spieler abgestimmt werden kann. Beim Mann zwischen den Pfosten wird dagegen tatsächlich nur der Beste des Jahres gewählt.