FIFA 22 - VBL: Leipzig siegt im Top-Spiel, Rostock rasiert

In den kommenden Tagen geht das Spektakel in der VBL Club Championship mit dem nächsten Doppelspieltag weiter. In der Süd-Ost-Division trifft der aktuelle Spitzenreiter auf den amtierenden deutschen Meister. Während RB Leipzig den Platz an der Sonne verteidigen will, kämpfen die Heidenheimer weiter um ihre Chance auf die Play-Offs. Nach dem furiosen 9:0-Erfolg zum Abschluss der Hinrunde warten die Jungs aus dem Osten Baden-Württembergs allerdings noch auf den ersten Sieg in der zweiten Saisonhälfte. Auf Seiten der Roten Bullen scharrt allerdings FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang schon mit den Hufen. Er könnte sein Debüt geben.