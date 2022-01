FIFA Mobile startet in die neue Saison

Wem das nicht zusagt, der kann ganz einfach in Echtzeit gegen seine Freunde antreten. Dazu soll auch noch einiges am Gameplay überarbeitet und verbessert worden sein. Publisher EA verspricht eine frische Grafik, eine neue Geräuschkulisse sowie eine rasantere Fußball-Action. Ob Dribblings im Endeffekt wirklich einwandfrei funktionieren oder Pässe millimetergenau an den Mann gebracht werden können, bleibt abzuwarten.