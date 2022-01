FIFA 22: Bestes Team der Welt? Trymacs baut 70 Mio-Squad

Jeder Gelegenheitsspieler kennt diesen Moment. Man möchte lediglich eine gemütliche Runde Ultimate Team daddeln. Am besten relativ entspannt und ohne Druck, gewinnen zu müssen. Vor allem als Casual sollte das auf niedrigerem Niveau in FUT eigentlich möglich sein. Also wird der Division-Rivals-Modus gestartet, die eigene Mannschaft einsatzbereit gemacht und sich in die Zocker-Haltung begeben. Sobald ein passender Gegner gefunden wurde, kann das Match beginnen.