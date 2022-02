EA bereitet sich angeblich auf FIFA-Verlust vor

So wurde vor einigen Monaten bekannt, dass es zu Streitereien zwischen den Parteien gekommen ist, was nicht zuletzt auf finanzielle Aspekte für die Nutzung des Brandings zurückzuführen sei. Schon damals gab es erste Gedankenspiele von seitens EA, den Titel gänzlich fallen zu lassen und mit einem eigenen Namen an den Start zu gehen. Kurze Zeit später wurden die Markenrechte an „EA Sports FC“ gesichert.