FIFA 22: Furioses Debüt - Anders Vejrgang glänzt für Dänemark

Obwohl sein Auftritt in der zweiten Woche der FIFAe Nations Play-Ins als offizielles Debüt bei einem EA-Event in die Geschichte eingehen wird, so hat sich der eSportler von RB Leipzig bereits abseits der großen Bühne einen Namen in der Branche gemacht. Dem Status des Neulings ist er längst entwachsen. Vielmehr war aufgrund seiner bisher gezeigten Leistungen eine derartige Performance sogar zu erwarten.