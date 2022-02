FIFA 22: Talente meistern Hürde der VBL Open

Ganz anders sieht es da bei Max „svw_diviners“ Gröne aus. Der 18-Jährige aus der eFootball Academy von Werder Bremen hatte in der abgelaufenen VBL-Saison bereits einen Finger an der deutschen Meisterschaft. Doch im Finale des PlayStation-Brackets musste er sich im Elfmeterschießen dem späteren Champion Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin geschlagen geben. In diesem Jahr greift er neben der VBL CC ebenfalls im Einzelwettbewerb wieder an.