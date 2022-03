FIFA 22: Dieser FUT-Birthday-Spieler lässt sogar CR7 alt aussehen

Die beste FUT-Birthday-Karte in FIFA 22 kann aber nach wie vor einen Platz in eurem Team finden. Es handelt sich um den Stürmer von Atletico Madrid: Luiz Suárez. Er ist herausragend, da ist sich die Community einig. Klar, man hätte hier auch Cristiano Ronaldo wählen können. Aber wir wollen natürlich Alternativen bieten, die keine vier Millionen Münzen kosten. Und da kommt Suárez ins Spiel. Der Knipser wurde auf 5-Sterne-Skills geupgradet und bringt alles mit, was von einem Angreifer verlangt wird. 90 Tempo, 94 Schießen, 89 Passen, 91 Dribbling und 90 Physis sprechen für sich.