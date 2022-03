FIFA 22: EA Sports sperrt Spieler aus Russland und Belarus

Ganz egal, ob Weltmeisterschaft der Einzelspieler oder Teamwettbewerbe auf Klub- und Länderebene, die großen Turniere werden in FIFA 22 ohne die Möglichkeit einer zukünftigen Beteiligung stattfinden. Wer sich zum aktuellen Zeitpunkt in einem der beiden Länder aufhält, schaut ab sofort in die Röhre. Einen ähnlichen, wenngleich weniger drastischen Schritt waren zuvor bereits die ESL oder auch BLAST Premier gegangen.