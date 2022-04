FIFA 22: Die 3-5-2 in der Analyse - Das Geheimnis der neuen Meta-Formation

Hier unterscheidet sich FIFA 22 nicht sonderlich von den Vorgängerteilen. Doch ein Alleinstellungsmerkmal sticht heraus. Hinsichtlich der Wahl der eigenen Formation kommt der aktuelle Ableger der Fußball-Simulation deutlich diverser daher. Während die Meta (most efficient tactic available) in der Vergangenheit hauptsächlich von Systemen mit einer Vierer-Abwehrreihe dominiert wurde, haben in diesem Jahr auch Dreierketten ihre Daseinsberechtigung.