FIFA 22: Turnier-Comeback! EA Sports kündigt Offline-Events an

In den nationalen Ligen sind die Veranstalter bereits einen Schritt weiter. In der jüngeren Vergangenheit kehrten die Final-Turniere in Form von Offline-Events zurück. Sowohl die Sieger der virtuellen Variante der Bundesliga, der englischen Premier League als auch der Serie A in Italien, sie alle konnten die Trophäe persönlich in Empfang nehmen.