FIFA 22: Zweiter Streich von Obrun! Italien dominiert 3. FGS-Qualifier

Am Wochenende fand der dritte von insgesamt vier FGS-Qualifiern in FIFA 22 statt. In der Region „Europe East“, in der auch die deutschen FIFA-eSportler antreten, setzte sich mit Francesco „Obrun2002″ Tagliafierro, dem Gewinner der virtuellen Variante der Serie A, der beste Spieler des zweitägigen Events durch.