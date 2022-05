FIFA 22: Diese Spieler müssen ins Bundesliga-TOTS

Im Gegensatz zum bislang noch ungeklärten Startdatum des Bundesliga-TOTS, Gerüchten zu Folge kommt es am 13. Mai im Anschluss an die Premier League, sollte eine bestimmte blaue Karte so gut wie sicher sein, sofern wirklich ausschließlich nach Leistung bewertet wird. Wobei es dem deutschen Talent sicherlich auch nicht an Sympathiepunkten mangeln wird. Die Rede ist von Nico Schlotterbeck.