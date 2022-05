FIFA 22: Road to Club World Cup - Bug verhindert Playoff-Entscheidung

Zumindest in „East & Central Europe“, „North Europa“ und „West & South Europe“ werden also die Entscheidungen fallen. Die restlichen Matches wurden auf Ende des Monats gelegt, da die nächste Runde bereits Mitte Juni ansteht. Der Terminkalender ist zurzeit ohnehin eng getaktet. Für die Pros geht die Saison aktuell in die heiße Phase, in der jedes Wochenende wichtige Events sowohl auf nationaler als auch globaler Ebene anstehen.