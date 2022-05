FIFA 22: Wer zieht ins Grand Final ein? Die Playoffs der Virtual Bundesliga

Am Sonntag steht noch die fünfte und letzte Runde an. Mittels des Swiss-Formats wird die Anzahl der Spieler halbiert, sodass lediglich 32 Pros in die Double Elimination-Phase starten. Gleiches gilt für die Xbox-Seite. Hier kristallisiert sich dann heraus, wer weiterhin auf den Titel des Landesmeisters hoffen kann. Insgesamt acht Spieler je Konsole ziehen in das Final-Turnier der Virtual Bundesliga am 4. und 5. Juni in Köln ein.