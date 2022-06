FIFA 23: Kein Chemie-System mehr?! Alle Leaks zum Karrieremodus, Ultimate Team und Heroes Karten

Ultimate Team soll in FIFA 23 epochal verändert werden. Das seit jeher bestehende Chemie-System soll durch ein Sterne-System abgelöst werden. Anstatt wie bisher zu versuchen, 100 Teamchemie zu erreichen, sei in FIFA 23 das große Ziel, drei Sterne vollzumachen. Auch die Verlinkung zwischen Spielern wurde angeblich überarbeitet. So sollen bereits Karten, die mit einer anderen Karten die Nationalität oder dieselbe Liga teilen, einen grünen Link erhalten. Das würde für deutlich mehr Möglichkeiten und kreative Freiheiten sorgen, was die die perfekte Teamkomposition angeht.