FIFAe Nations Cup: WM-Teilnahme geglückt! DFB-Team fährt als "Vize-Europameister" nach Kopenhagen

Vom 27. bis 30. Juli findet in Kopenhagen, Dänemark, der FIFAe Nations Cup statt. Die 24 besten Teams aus aller Welt spielen dort um 400.000 US-Dollar Preisgeld im 2vs2-Format. Deutschland gelang nun in den europäischen Playoffs die Qualifikation für die hochdotierte Weltmeisterschaft in FIFA 22.