FeWC: Das WM-Finale in der Analyse - So wurde Umut zum Weltmeister

Auf dem Weg ins Endspiel glänzte Umut vor allem in der Offensive. Mit seiner favorisierten 3-5-2-Formation schaffte es der nationale Vizemeister und amtierende Club-Champion der Virtual Bundesliga immer wieder seine Kontrahenten vor Probleme zu stellen. Der einzige, gegen den er in der Gruppenphase in zwei Spielen lediglich ein Tor erzielen konnte, war ausgerechnet Nicolas. Die Duelle vermittelten also bereits einen Vorgeschmack auf das, was kommen sollte.