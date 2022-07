FeWC: Elferkrimi entscheidet FIFAe World Cup! Umut Gültekin ist neuer FIFA-Weltmeister

In einem an Spannung kaum zu überbietenden Match zeigten beide, dass sie verdient bis ins Finale der Einzelspieler eingezogen sind. Die defensive Kompaktheit beider eSportler zeigte sich auch im Endspiel um 250.000 US-Dollar. Nach zwei torlosen Unentschieden ging es in die Verlängerung, in der ebenfalls keiner die gegnerische Abwehrreihe zu knacken wusste. Im Elfmeterschießen blieb der Deutsche dann eiskalt, verwandelte alle fünf Schüsse und krönte sich dank einer Parade zum Weltmeister.