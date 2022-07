FeWC: Traumtor bei der FIFA-22-WM! BeneCR7x erzielt Treffer des Turniers

Ein Tor des Bochumers Benedikt „BeneCR7x“ Bauer wurde im Anschluss an das Final-Event in Kopenhagen zum „Hyundai Goal of the Tournament“ gewählt. Der sehenswerte Treffer des 22-Jährigen erhielt bei der Abstimmung insgesamt 55,4 % der Stimmen und setzte sich damit u. a. gegen den Scorpion-Kick des spanischen Pros David „Cone1996fc“ Estébanez durch.