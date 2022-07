FIFA 22: Countdown zum FIFAe World Cup: Das sind die WM-Favoriten

Die FIFA-Saison neigt sich dem Ende zu und wie so oft kommt das Beste zum Schluss. Mit dem FIFAe World Cup findet vom 14. bis 17 Juli endlich wieder eine Weltmeisterschaft in der Einzeldisziplin statt. In den letzten beiden Jahren wurde das Offline-Event aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie abgesagt. Zum Leidwesen der Spieler.