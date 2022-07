FIFA 22: Eine Woche vor der WM! EA haut neuen Patch raus

Andernfalls müssen sich die Profis schnell den veränderten Gegebenheiten anpassen. So kurz vor der WM wäre das eigentlich ein Unding. Die Besonderheit des Patches zeigt sich auch dadurch, dass ein Update von solcher Größe so spät in einem FIFA-Zyklus noch nie erschienen ist. Für den Casual Gamer könnte das Hoffnung auf den kommenden Ableger schüren, für den kompetitiven Wettbewerb allerdings die Ausgangslage auf den Kopf stellen. Adaption wäre der Schlüsselfaktor.