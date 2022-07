FIFA 22: Endlich offiziell! Musti schließt sich FOKUS CLAN an

Auch international konnte der Hamburger schon für Aufsehen sorgen. In FIFA 21 gewann er den dritten FGS-Qualifier und qualifizierte sich am Ende für den FIFAe World Cup. Dieser wurde allerdings aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt. In diesem Jahr hat es zwar nicht für eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Einzelspieler gereicht, doch trotzdem ist die Saison noch nicht vorbei. Ein großes Ziel hat Musti noch vor Augen: Den WM-Titel mit Deutschland.