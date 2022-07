FIFA 22: Nach zwei Jahren! VfB Stuttgart feiert eSports-Comeback

In ihrem ersten Stint konnte die eSports-Abteilung nämlich einige nennenswerte Erfolge verzeichnen. Neben der Vize-Meisterschaft in der VBL Club Championship 2019 wussten die Pros damals auch in der Einzeldisziplin zu überzeugen. Lukas „Lukas_1004″ Seiler (heute bei Hoffenheim) gelang beim FUT Champions Cup 4 in FIFA 20 der Sprung in die Top 4. Ein Saison zuvor konnte Erhan „Dr. Erhano“ Kayman beim Gfinity Cup in London ebenfalls bis ins Halbfinale eines Offline-Events vorstoßen.