FIFA 23: Infos zu neuen FUT-Heroes

Damit aber nicht genug. Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar, die in FIFA 23 original lizenziert sein wird, wird es auch WM-Versionen für die Heroes geben. EA setzt also weiter auf ein Upgrade-System für die Helden, in FIFA 22 kamen sowohl mit den FUT Captains als auch mit den Shapeshifters stärkere Versionen der Heroes.