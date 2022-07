FIFA 23: Neue Skills, Freiburg-Stadion und mehr! Diese Details verrät der Reveal-Trailer

Danach kann man ein vor allem aus deutscher Sicht echtes Highlight bestaunen. Das Europa-Park-Stadion des SC Freiburg hat seinen Weg in die Fußball-Simulation gefunden. Außerdem sticht die überarbeitete Standardtechnik heraus, die die Fans aufgrund des Zielkreises am Ball an FIFA 04 erinnert. Hier ist weiterhin zu erkennen, dass sich eine Spielerin hinter die Mauer legt, um einen Flachschuss zu verhindern. Ebenfalls eine mögliche Neuerung.