FIFA 23: Trailer gewährt neue Einblicke - das zeichnet das Gameplay aus

Aus dem Video geht hervor, dass EA noch mehr Herzblut, laut eigener Aussage doppelt so viel im Vergleich zum Vorjahr, in den Capturing-Prozess gesteckt hat. Die zusätzliche Zeit wurde vorwiegend in spezielle Trainingseinheiten für Dribblings, Paraden, Abschlüsse, usw. gesteckt, um Daten von selteneren Spielsituationen in stark frequentierter Anzahl zu erhalten. Über 6.000 neue Animationen soll es geben. Auch die Vorzüge des Algorithmus wurden erneut in den Vordergrund gestellt.