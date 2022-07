FIFA 23: Zum dritten Mal in Folge! Kylian Mbappé erneut Cover-Star

Schon lange wurde gemunkelt, dass der 23-Jährige nach FIFA 21 und FIFA 22 auch im nächsten Teil der Reihe als Cover-Star in Erscheinung treten wird. Jetzt herrscht Gewissheit. Mbappé selbst postete das Cover auf seinen Instagram-Kanal. Das Bild zeigt den PSG-Star im neuen Trikot des französischen Top-Klubs und vermittelt einen leichten Comic-esquen Eindruck. Der Hintergrund ist vorwiegend in weißlichen Tönen gehalten, was auch die jährlich wechselnde Farbpalette bestätigen dürfte.