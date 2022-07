Klub-WM: Schluss im Viertelfinale! Letzte deutsche Hoffnung ausgeschieden

Für die FIFA-Profis des 1. FC Köln begann die Gruppenphase, in der jeweils vier von sechs Teams in die nächste Runde einziehen, denkbar schlecht. Am Premieren-Tag des FeCWC konnte sich der Effzeh lediglich vier Punkte aus fünf Partien erspielen und fand sich dadurch auf dem unliebsamen fünften Rang wieder. Am Folgetag lief es zwar etwas besser, doch das Duo Denis „Denis“ Müller und Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos vermochte den Rückstand nicht mehr aufzuholen.