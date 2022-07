Underdog-Story des Jahres! Anders-Bezwinger greift nach WM-Titel

Der junge Mann hört auf den Namen Damian „damesheet“ Sitaram und streift u.a. in der eDivisie, der virtuellen Variante der niederländischen Meisterschaft, das Trikot des NEC Nijmegen über. In der Premieren-Saison erreichte das Team prompt das Finale, was dem 20-Jährigen, der zudem als Rookie-of-the-Year ausgezeichnet wurde, einen Platz im Teilnehmerfeld der Playoffs bescherte. Nun steht er sogar unter den besten 32 der Welt. Jetzt wird keiner so schnell seinen Namen vergessen.